Affari tuoi, c'è Angelina Mango ad aprire il pacco? Finisce in modo disastroso

13 febbraio 2024 a

a

a

Prima puntata di Affari Tuoi post Sanremo e subito clamorose emozioni in studio. La concorrente del quiz dell'access prime time di Rai 1 è Serena, da Pescara, Abruzzo, promossa da pacchista e accompagnata dal marito.

A tenere banco però è soprattutto Angelina Mango, che Amadeus ha trascinato direttamente dal palco dell'Ariston. La vincitrice del Festival si piazza di fianco alla rappresentante della sua regione, la Basilicata, e sarà protagonista di uno dei momenti più divertenti di tutta la puntata.

Michele vince i soldi e scappa: Amadeus di sasso, scena surreale ad Affari tuoi

La corsa di Serena e di Gianluca è entusiasmante. A un certo punto chiamano proprio il pacco della Basilicata e ad aprilo sono Angelina e la pacchista Stefania. Le due scavicchiano ma c'è il colpo di scena, perché il cartello con la cifra contenuta nella scatola si stacca dall'adesivo e "collassa", diventando illeggibile. Sono secondi di tensione con Amadeus che accorre per raddrizzare il foglio e mostrare il contenuto: 10 euro appena, eliminata una delle quote "blu" per la gioia sfrenata di Serena che abbraccia il marito imperturbabile.

"Momento epico... solo tu Angelina hahhaha", se la ridono i telespettatori su X. "Possiamo invitare più spesso Angelina nei vari programmi? Lei è così sconnessa", "Come si diventa la signora o il signore?", chiede un fan riferendosi ai due pacchisti accanto alla Mango. "Pure il cartello con i 10€ è caduto", "Solo lei poteva aprire il pacco rotto".

"Non posso che godere": Angelina canta ad Affari Tuoi? Gelo sui titoli di coda

Alla fine, quello che più importa, Serena e Gianluca hanno centrato il bersaglio grosso, portandosi a casa 50mila euro grazie alla "Regione fortunata", la Puglia. "Pensare che gli avevano fatto l'offerta di 37.000 - ricorda un appassionato -. Direi che ha fatto bene a rifiutare". Chapeau.