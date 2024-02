Affari tuoi, Michele vince e scappa: Amadeus di sasso

06 febbraio 2024 a

"Mai vista puntata più surreale e vedo sto programma dai tempi di Flavio Insinna". Telespettatori di Affari tuoi scatenati sui social per l'impresa di Michele da Piove di Sacco, in provincia di Parma. L'ultima puntata prima del Festival di Sanremo 2024 offre una gustosa coincidenza: Michele è musicista, membro da una ventina d'anni di un cover band di Vasco Rossi, la Bollicine Band. Insieme a Michele, in studio, c'è il suocero Moreno. Una coppia affiatatissima, molto simpatica, che conquista subito gli appassionati.

La partita inizia nel peggiore dei modi, con uno stillicidio di pacchi rossi (quelli che contengono "i soldoni"). Sembra tutto volgere a un mesto finale, poi come spesso accade nel quiz del access prime time di Rai 1 la Dea Bendata cambia le carte in tavola all'improvviso. Si arriva così a una conclusione felice, quando al quart'ultimo pacco, i concorrenti scelgono di aprire la scatola 12 che si rivela essere l'ultima blu in lizza, con dentro 50 euro. Restano così 5.000, 15.000 e 30.000 euro, con Amadeus che può urlare il tormentone "soldi sicuri" a pieni polmoni. Michele e Moreno vanno avanti imperterriti e alla fine si portano a casa 30mila euro.

Gioia incontenibile in studio, scene da vero e proprio concerto rock con Michele che a un certo punto lascia di stucco Amadeus e si precipita dagli altri pacchisti nel bel mezzo dei festeggiamenti per ricevere applausi e pacchi sulle spalle. "Troppo contenta per loro", commenta una telespettatrice su X, l'ex Twitter. "Che partita surreale i 5 occhi grossi tutti via tra i primi 8 con l micidiale sequenza 300k-200k-50k-100k per finire con soldi sicuri e vincita di 30k ma han fatto bene a non cambiare con la chiamata da 8 pacchi ho avuto i flashback della Calabria che cambiò…", "HA VINTO 30K SIIIIII. La partita era cominciata malissimo ma è finita con una bella vincita", "Se aprono veramente 7 blu su 8 vado a dare l’esame che ho appeso perché significa che veramente tutto è possibile".

Proprio la scena finale manda in visibilio i fan a casa: "Che bellissima persona Michele! Lo dimostra anche il fatto che sia andato a salutare gli altri pacchisti", "Meritata vittoria, più concorrenti così!!!", "Troppo simpatici meritavano di vincere 300mila", "Cioè, come due star che salutano i loro fan. Partiti da zero tornano a casa trionfanti".