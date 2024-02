Affari Tuoi, Angelina Mango canta? Gelo sui titoli di coda: "Godo"

12 febbraio 2024 a

Ad Affari Tuoi si torna a vincere già alla prima puntata dopo la sosta per Sanremo. In quella andata in onda oggi, lunedì 12 febbraio, una coppia ha portato a casa ben 50mila euro grazie alla Regione Fortunata. La partita si era messa malissimo con tutti i pacchi rossi fatti fuori in poco tempo. Il più pesante, quello da 300mila euro e quello da 30mila proprio sul fischio finale. E così alla Regione fortunata la coppia protagonista di questa sera ha messo le mani su 50mila euro. La Puglia infatti custodiva il bottino d'oro. Ma nel corso della puntata di questa sera si è esibita Angelina Mango, fresca vincitrice di Sanremo.

Sui social, proprio mentre si esibiva, è partito il solito coro che etichetta la giovane promessa della musica italiana come "raccomandata". Ma questa volta qualcuno ha voluto mettere le cose in chiaro: "Per chi non lo sapesse: Mango purtroppo non è stato molto considerato, non se lo c... quasi nessuno. Tra Pino Daniele e Mango vinceva il primo. In 10 anni mai onorato, Dalla e gli altri si. Quindi raccomandata anche poco...", scrive un telespettatore.

E un altro aggiunge: "Che poi accusare Angelina Mango di essere "una figlia di papà raccomandata" avrebbe senso se suo padre fosse vivo e se nella sua carriera gli fosse stato riconosciuto il successo che avrebbe poi consentito alla figlia di avere la strada spianata, ma così non è". Infine però i telespettatori di Affari Tuoi hanno gradito al scelta di Amadeus di non cambiare la canzone che accompagna la fine della puntata in caso di vittoria: "Due vite" di Marco Mengoni che ha vinto il Festival del 2023. In tanti temevano l'arrivo della canzone di Angelina Mango e invece Ama ha mantenuto il pezzo di Mengoni, del resto si sposa perfettamente con l'emotività che scorre tra i pacchi di Affari Tuoi. "Due vite rimane la canzone per eccellenza anche ad affari tuoi non posso che godere", è uno dei commenti più frequenti sui social. Come l'avrà presa Angelina Mango? A quanto pare non è riuscita, si fa per dire con ironia, a scalzare via Mengoni...