L'Eredità, rivolta per la Ghigliottina: "Paghiamo il canone per questa roba?"

"E noi con il nostro canone paghiamo questi autori del piffero! Braccia rubate all'agricoltura! Buuuu! Buuuu! A casa!". Sta tutto in questo tweet la rivolta dei telespettatori de L'Eredità, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Secondo molti appassionati, che commentano la puntata in tempo reale su X, l'ex Twitter, la Ghigliottina di mercoledì 14 febbraio è praticamente impossibile e a farne le spese è il povero Vincenzo, laureatosi campione e protagonista anche di un bel percorso. Giunto con 160mila euro in ballo all'ultima prova, riesce a commettere un solo errore e mantenere un montepremi di tutto rispetto di 80mila euro dopo le cinque parole-indizio: "Carciofi", "Sapere", "Naso", "Diritto" e "Vite". Peccato che la risposta, "Tappo", sia francamente forzata. E così si scatena la rivolta sui social.

"La parola di stasera è stata pensata alla tappo di cane credo...", ironizza un telespettatore, aprendo le danze allo tsunami di critiche. "Ma che TAPPO vuoi!!??", "Questa mi sembra come quando a Reazione a Catena misero Tigre -> Ca-a -> Pianta: un invito a rispondere 'Carnivora' e invece gli autori avevano scelto 'Carta'", nota un fan con la memoria d'acciaio. "Ma chi cavolo prepara ultimamente ste #ghigliottine? TAPPO???", "La parola di stasera non la indovinava neanche il ministro della Cultura Sangiuliano", "Ammappa che fantasia... TAPPO", "Diritto di tappo?! Carciofi a tappo?! Ma seriamente?", "È tappo, incredibile. Super difficile bravo chi ha indovinato!!!".

"Se penso che ad Affari tuoi puoi non sapere né leggere né scrivere e ti becchi un sacco di soldi...", "Diritto di tappo... Se non bestemmio guarda...", "Diritto di tappo mai sentito. Sarà perché al ristorante non mi porto mai dietro il vino... Come quelli che vanno a farsi i capelli dai cinesi ma non fidandosi dei loro prodotti si portano dietro lo shampoo", "TAPPO???? MA TAPPATEVI LA BOCCA!!! FORZATA!", "Si può dire che PUNTA calzava meglio di TAPPO?". In effetti...