L'Eredità, problemi di cuore per Rocco: "Dai, che...", si alza un grido

Si conferma Rocco, per la seconda puntata consecutiva è lui il campione a L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole e dei loro legami, un quiz amato e seguito che accompagna gli italiani ogni sera prima del tiggì della rete ammiraglia di Viale Mazzini.

E come detto, nella puntata di martedì 13 febbraio, ecco che il simpaticissimo e vulcanico Rocco riesce a confermarsi come campione in carica. Al Triello si qualifica insieme a Luca e Francesca, dunque nella "semifinale" dei Cento secondi la sfida è con luca: al gong la spunta Rocco, il quale si approccia al gioco finale della Ghigliottina con 220mila euro di montepremi potenziale, cifra vicina ai record assoluti registrati in tutti questi anni nella trasmissione.

Peccato però che Rocco brancoli nel buio: incappa in parecchi "tagli" (quattro, per la precisione) e alla fin della fiera si ritrova a giocare per 13.750 euro. Le parole-indizio erano: pena, memoria, felicità, fidanzata, promessa. Il campione propone come risposta "terra", risposta però sbagliata: la soluzione al rebus la svela Liorni, ed era "eterna". Va detto, non una della Ghigliottine più semplici.

Tant'è, Rocco potrà riprovarci già questa sera, spinto dai favori del pubblico, che ha conquistato. "Simpaticissimo!", "Che tipo", commentavano su X gli utenti che seguono L'Eredità in tempo reale sul social. Poi ecco anche Anna: "Rocco, sei un mito! Dai che la trovi la fidanzata!". Già, perché il campione ha ammesso di essere "a caccia". "Che forza Rocco", aggiungeva Anna. Infine, il curioso commento di Stevie, che nel campione ravvisava una peculiare somiglianza: "All'Eredità c'è il fratello di Tancerdi Palmeri. Bello, saccente, esuberante e simpatico come lui". Insomma, sul fatto che Rocco sia simpatico non ci piove...