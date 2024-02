L'Eredità, Elly Schlein derisa: "La prossima battaglia del centrosinistra"

14 febbraio 2024 a

a

a

Chissà se Elly Schlein, nella sua smania di apparire "pop" (talvolta in maniera perfino grottesca) avrà avuto modo, tra un programma, una lista di candidati e un grattacapo con i 5 stelle, di assistere alla puntata del 14 febbraio de L'Eredità, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Magari, suggerisce un telespettatore su X, l'ex Twitter, la Ghigliottina decisamente "bislacca" ideata dagli autori di viale Mazzini potrebbe aver consigliato alla segretaria del Pd una nuova battaglia da condurre nei prossimi mesi. Si scherza ovviamente, ma la battuta del fan strappa una risata.

L'Eredità, problemi di cuore per Rocco: "Dai, che...", si alza un grido





Ricapitoliamo: in gara c'è Vincenzo, al debutto all'atto finale della trasmissione. Emozionatissimo, conduce una ottima gara e partendo da un montepremi di 160mila euro riesce arrivare alla parola-chiave ancora con 80mila euro, un solo errore su 5 parole "indizio", nell'ordine "Carciofi", "Sapere", "Naso", "Diritto" e "Vite". La risposta, però, è pressoché impossibile: "Tappo". Livello di difficoltà elevatissimo, che scatena le battute (e la rabbia) di molti appassionati che seguono in tempo reale la puntata sui social.

"Paghiamo il canone per questa roba?". Ghigliottina assurda, rivolta contro L'Eredità

"Strano che tra le attuali battaglie del centrosinistra non ci sia anche la rivendicazione del diritto di tappo", ironizza il telespettatore riflettendo sull'inusuale abbinamento. Del lotto però, qullo tra "diritto" e "tappo" è forse il più facilmente raggiungibile. "La parola è TAPPO, francamente non ci ho capito una beneamata min***a!!!", "Ma come TAPPO? A RIDICOLI", "Adesso stanno davvero esagerando con la difficoltà della Ghigliottina", "Si può dire che PUNTA calzava meglio di TAPPO?", "TAPPO???? MA TAPPATEVI LA BOCCA!!!", "Diritto di tappo mai sentito, sarà perché al ristorante non mi porto mai dietro il vino... Come quelli che vanno a farsi i capelli dai cinesi ma non fidandosi dei loro prodotti si portano dietro lo shampoo". Meglio riderci su per non rovinarsi la cena.