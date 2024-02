Ciao Darwin, Bonolis indignato: "Cosa fa, è terrificante! Copra tutto"

17 febbraio 2024 a

Sagra degli imprevisti (e di momenti imbarazzanti) a Ciao Darwin, lo show del venerdì sera del Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, come da tradizione un trionfo di comicità spesso involontaria e ben oltre il limite del "trash".



Una cifra stilistica amatissima dai telespettatori, anche perché a menare le danze e sferzare i concorrenti è un conduttore di grande cultura e ironia come Bonolis. Al Genodrome, il gioco "acrobatico" che mette alla prova uomini e donne tra gonfiabili e ostacoli (insidie a ogni passo), si sono sfidati nell'ultima puntata gli Eleganti e i Tamarri, capitani rispettivamente da Raffaello Tonon e Floriana Secondi, due celebri reduci del Grande Fratello.

A dare spettacolo due concorrenti che nel pieno della corsa a ostacoli sono rimasti con il "Lato B" al vento durante la traversa della vasca. "Cosa fa con tutto il chiappificio all’aria? - finge di protestare indignato Bonolis, all'indirizzo di un maschietto - Copra quell’immonda cosa, è terrificante! Si intravede quasi il pertugio". E il pubblico, a casa e in studio, si sganascia dalle risate.

Altro gioco-clou quello della Macchina del tempo, che ha trasportato per qualche minuto le due squadre addirittura nel mondo dell’Aldilà. E qui Bonolis, assistito da Laurenti, ha avuto buon gioco a maltrattare i due concorrenti, il "Marchesino" per gli "Eleganti" (brutalizzato con un "fermo, non ho capito una mazza") e la "Barbie tutti i giorni" per i Tamarri (salutata con un irridente "venga che le presento Ken").