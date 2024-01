Ciao Darwin, la furia di Claudio Amendola: "Banda di zozzoni? Non ti permettere!"

Claudio Brigliadori 28 gennaio 2024 a

Puntata particolarmente piccante, l’ultima di Ciao Darwin 9. D’altronde, il menu prevedeva una sfida antropologico-culinaria tra le “Trattorie” e gli “Stellati”. I primi capitani dal rustico Claudio Amendola, i secondi da Andy Luotto. E proprio i due vip sono venuti ai ferri corti. «Sono state dette tante cose stasera- spiega l’attore romano -, la più valida per me sta nella difficoltà di interpretare, prima di assaggiarle, cosa andrò a mangiare. Molto spesso leggo delle diciture, delle frasi molte condite mentre i piatti lo sono meno. Vedo delle grandissime e bellissime cose che mi vengono messe davanti ma uno si chiede: e ora che faccio, lo rompo? Lo posso mangiare?». Insomma, viva il «pane e salame». Luotto, reinventatosi in cucina dopo i fasti alla corte di Renzo Arbore, ribatte: «Il mio piatto preferito è lo spaghetto al pomodoro, perché ritengo che quando ci sono meno ingredienti da lavorare le cose siano più difficili. E credo che questi signori dietro di me siano gli unici in grado di realizzarlo a regola d’arte».

Quindi la stilettata al rivale: «Posso chiedere a chiunque fra loro cosa significa H.A.C.C.P.? Il monitoraggio dei frigoriferi quando li fate? I tamponi sui tavoli quando li fate? Mai! Siete una banda di zozzoni». Amendola, proprietario di un ristorante di cucina tipica della Capitale, rovescia il tavolo: «Tutti i giorni da me, questo non te lo permetto. Da me ci sono dieci persone che puliscono dalla mattina alla sera».

Paolo Bonolis, dopo aver siglato la pace con lo scambio di un tovagliolo, se la può godere: il suo show ha vinto la sfida degli ascolti contro Colpo di Luna di Virginia Raffaele su Rai 1: 3 milioni e 466mila telespettatori (e share del 23,8%) contro i 2 milioni e 395mila (e 23,8%) dell’imitatrice. Come suol dirsi: alzarsi a pancia piena.