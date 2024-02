Affari tuoi, "31mila euro col binocolo": Fiorenzo, l'amarissima verità sui gettoni d'oro

23 febbraio 2024 a

C'è un non detto nel montepremi di Affari tuoi: i gettoni d'oro non corrispondono mai agli euro, e dunque le vincite dei concorrenti (senza contare le tasse, ovviamente) sono sempre più risicate di quanto non appaia a un primo momento. Per questo la partita di Fiorenzo, pacchista da Napoli promosso concorrente del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus, appare ancora più beffarda.

Il simpatico avvocato arriva a un passo dalla gloria, con i due pacchi finali da scavicchiare che contengono rispettivamente 5 e 300mila euro. Quasi il minimo (che è zero euro) e il massimo del bottino possibile. In mano ha il numero 9, scambiato per ragioni di cabala e scaramanzia considerandolo il suo numero fortunato e così è in effetti, perché dentro ci sono proprio i 300mila euro. Peccato che per una buona causa (la volontà di comprare una cucina nuova con cui sfamare i senzatetto), Fiorenzo finisca per accettare l'offerta al ribasso del Dottore e portarsi a casa 31mila euro. Non male, certo, ci sarebbe da brindare a bocce ferme. Ma l'amaro in bocca per i 300mila euro sfumati nel giro di un battito di ciglio faticherà ad andar via. Sicuramente, non aiutano le critiche di tanti telespettatori che sadicamente infieriscono sulla sfortuna dell'avvocato partenopeo.

Affari tuoi, rivolta-choc contro Fiorenzo: "La falsità e l'idiozia di questo signore"

Qualcuno, evidentementi con studi di ragioneria ed economia e commercio alle spalle, gli fa i conti in tasca con una punta di soddisfazione: "31.000 cor binocolo...si tratta di gettoni d'oro...". Altri, cattivissimi, gli contestano la reazione di soddisfazione dopo la vincita: "Lui felicissimo della sua scelta io mi sarei messa piangere potentemente", "Vabbè contento lui contenti tutti", "Questo aveva accettato 31000 (già qui: WTF!!?) con in gioco i 300mila che aveva poi nel pacco. Lui: va bene così. La la falsità, l'ipocrisia, l'idiozia di uno che dice na roba del genere? Marò che nervoso sta gente caz***o".

"Sento le bestemmie di tuo figlio da qui": il dramma di Fiorenzo ad Affari tuoi

E i più fini strateghi si abbandonano a una considerazione tattica: "Mi devono ancora spiegare il senso di fare il cambio pacco con un numero a cui tengono e poi accettare un offerta senza credere fino in fondo al pacco che hanno scelto". No, non si deve fare mai.