Affari tuoi, "sento le bestemmie di tuo figlio": il dramma di Fiorenzo

"Sento le bestemmie di tuo figlio da qui". Non vanno per il sottile, come al solito, i telespettatori di Affari tuoi che su X, l'ex Twitter, commentano in diretta la puntata del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus.

In studio c'è Fiorenzo, simpatico pacchista promosso a concorrente arrivato direttamente da Napoli, in rappresentanza ovviamente della regione Campania. La sua partita è a tratti entusiasmante, con finale al cardiopalma. I due pacchi conclusivi contengono 5 euro e 300mila euro: come dire, dalle stelle alle stalle. Mosso da una motivazione personale molto forte (comprare una cucina con cui sfamare i senzatetto), il concorrente accetta l'offerta malandrina del Dottore e si porta a casa 31mila euro. Peccato, perché nel pacco che ha fortemente voluto per motivi di cabala, il numero 9, c'era la bellezza di 300mila euro, proprio il malloppo grosso.

Quando lui, come da prassi, si dice contento per la vincita, su X si scatena la rivolta dei telespettatori più duri e, forse, crudeli. "Ecco puntuale si accetta una cifra e si hanno 300mila! Ma in questa circostanza non mi sento di esprimere un giudizio negativo perché l'avvocato ha accettato 31mila per una giustissima causa, compare una cucina per cucinare pasti ai senzatetto", commenta un utente con equilibrio. Ma è uno dei pochi, perché la rassegna di insulti è impressionante.

"Questo aveva accettato 31000 (già qui: WTF!!?) con in gioco i 300mila che aveva poi nel pacco. Lui: va bene così. La la falsità, l'ipocrisia, l'idiozia di uno che dice na roba del genere? Marò che nervoso sta gente caz***o", "Fioré, sai che cazz de cucina gli compravi ai senzatetto con 300.000 €??? Sento le bestemmie di tuo figlio da qui", "31.000 cor binocolo...si tratta di gettoni d'oro...", "Lui felicissimo della sua scelta io mi sarei messa piangere potentemente".

C'è anche chi critica la condotta di gara: "Comunque il suo numero fortunato è il 9 e c'erano i 300k...i napoletani sono pazzeski quando si tratta di numeri", "Aveva il 20, cambia il pacco prendendo il 9 (suo numero), quasi alla fine accetta l’offerta di 31.000€ e nel suo pacco ne aveva. 300.000,ho sentito il cuore spezzarsi fino a qui", "La paura di non poter mantenere la promessa fatta lo ha spinto ad accettare, lo capisco una causa nobilissima, ma signori se avete numeri ci dovete credere fino alla fine perché se ci credete sicuro vi portano fortuna".