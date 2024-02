Affari tuoi, rivolta contro Fiorenzo: "La falsità e l'idiozia di questo signore"

23 febbraio 2024 a

a

a

La partita di Fiorenzo da Napoli divide i telespettatori di Affari tuoi. Una partita sfortunata, va detto, perché il pacchista della Campania promosso concorrente del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus sfiora l'impresa dell'anno, la vittoria di 300mila euro, ma viene beffato a un passo dal trionfo.

Accettando l'offerta del Dottore di 31mila euro, infatti, ha mandato in fumo il contenuto del suo pacco scatenando le reazioni incontrollate degli appassionati su X, l'ex Twitter, che commentano la puntata di mercoledì sera in tempo reale. "A volte vorrei partecipare ad Affari tuoi ma poi penso alla mia indecisione cronica che si manifesta ogni qualvolta devo scegliere tra due alternative. Sono campionessa nel rimuginare anche su piccolezze figuriamoci con 300k € in ballo. I se e i ma mi ucciderebbero lentamente", ammette con sincerità una fan. Ma è una mosca bianca, perché accanto a chi si mostra vicina a Fiorenzo sono in tanti al contrario che finiscono per attaccarlo quando non addirittura insultarlo, senza motivo.

"Ma avete visto quel segnale?": Affari Tuoi, il grave sospetto sul pacco di Valentina e Roberta

"Fiorenzo mi mancherai", "Dite a Fiorenzo che non ha vinto i 300mila ma come essere umano io gli darei tutti i soldi del mondo", "Che sf***a min***a", "Ecco puntuale si accetta una cifra e si hanno 300mila! Ma in questa circostanza non mi sento di esprimere un giudizio negativo perché l'avvocato ha accettato 31mila per una giustissima causa, compare una cucina per cucinare pasti ai senzatetto". Una spiegazione più che nobile ma che paradossalmente scatena un travaso di bile in molti telespettatori.

Affari Tuoi, "sto per svenire": accetta 31mila euro, poi la scoperta choc | Guarda

"31.000 cor binocolo...si tratta di gettoni d'oro...", "Lui felicissimo della sua scelta io mi sarei messa piangere potentemente", "Vabbè contento lui contenti tutti. Cmq è una bella persona", "Giro ora. Questo aveva accettato 31000 (già qui: WTF!!?) con in gioco i 300mila che aveva poi nel pacco. Lui: va bene così. La la falsità, l'ipocrisia, l'idiozia di uno che dice na roba del genere? Marò che nervoso sta gente caz***o", "Fioré, sai che cazz de cucina gli compravi ai senzatetto con 300.000 €??? Sento le bestemmie di tuo figlio da qui", "Mi devono ancora spiegare il senso di fare il cambio pacco con un numero a cui tengono e poi accettare un offerta senza credere fino in fondo al pacco che hanno scelto", "Comunque il suo numero fortunato è il 9 e c'erano i 300k...i napoletani sono pazzeski quando si tratta di numeri", "Aveva il 20, cambia il pacco prendendo il 9 (suo numero), quasi alla fine accetta l’offerta di 31.000€ e nel suo pacco ne aveva. 300.000,ho sentito il cuore spezzarsi fino a qui", "La paura di non poter mantenere la promessa fatta lo ha spinto ad accettare, lo capisco una causa nobilissima, ma signori se avete numeri ci dovete credere fino alla fine perché se ci credete sicuro vi portano fortuna".