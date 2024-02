Annalisa "ci denuncia", la paura di Antonella Clerici: la cantante e lo strano caso in studio

23 febbraio 2024 a

Simpatico siparietto oggi a È sempre mezzogiorno, la trasmissione condotta da Antonella Clerici su Rai 1. Protagoniste la conduttrice e la cuoca Antonella Ricci. Mentre aiutava la cuoca in cucina, la padrona di casa ha frullato dei broccoli lessi e, appena attivato il frullatore, in studio è partita la canzone portata da Annalisa all’ultimo Festival di Sanremo, "Sinceramente", il cui ritornello dice “Sto tremando sto tremando sto tremando…”. Dalla Clerici, però, il ritornello è diventato “Sto frullando sto frullando sto frullando…”.

"Secondo me Annalisa ci denuncia, ma non importa", ha ironizzato la Clerici. "Sto frullando sto frullando sto lasciando frigo e dispensa vuoti", si è poi sentito mentre Antonella continuava a frullare. "Annalisa ci denuncia perché abbiamo messo nella sua canzone: sto frullando sto frullando”, ha detto la conduttrice alla Ricci. Gag a parte, la preparazione del piatto è ovviamente andata avanti. Poi, sia all'inizio che alla fine della puntata, la conduttrice ha ricordato ai telespettatori l’appuntamento con la seconda puntata di The Voice Senior, che andrà in onda oggi in prima serata su Rai 1: "Un’altra settimana è passata, si avvicina il weekend e si avvicina The Voice Senior". E ancora: "Continueremo con le Blind Auditions, il momento più caldo e più bello. Non perdetevi la puntata di questa sera perché sarà memorabile”.