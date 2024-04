Affari tuoi, "Amadeus con un cestino di carta al posto del cuore": il video dei telespettatori a casa

26 aprile 2024 a

Delirio totale ad Affari tuoi, su Rai 1, per l'impresa di Giorgio e della compagna Stefania, da Genova in rappresentanza della Liguria.

La coppia fa il colpaccio nel quiz dell'access prime time condotto da Amadeus, aggiudicandosi ben 200mila euro, non senza il brivido finale. Con due pacchi da aprire (e due cifre in ballo, 5mila e appunto 200mila), il Dottore ci prova e offre ai concorrenti 60mila euro. Una bella sommetta, con Giorgio sul punto di accettare. Stefania, però, vuole osare. "Mi hai convinto, basta dai andiamo in fondo a questa storia e giochiamocela", annuncia l'ex pacchista scatenando gli applausi dei presenti. E quando aprono il pacco e scoprono quanto hanno vinto, si scatena il caos anche a casa e sui social.

"Noi a tavola stasera letteralmente così a urlare e applaudire", scrive un utente su X, condividendo un video del momento del trionfo. "Gli italiani tutte le sere. Reazioni sobrie", "Le due partite che mi hanno più fatto commuovere con la vincita finale inaspettata: questa di Giorgio e quella dei Din/Don che avevano indovinato la regione fortunata al 2 giro! E pure Amadeus tutte e 2 le volte era commosso come me". Quindi una raffica di appelli per Ama: "Ma come può abbandonare questa platea... Ha veramente un cestino per la carta al posto del cuore", ironizza un telespettatore citando una mitica dichiarazione di Gigi Buffon sull'arbitro di un contestatissimo Real Madrid-Juventus.

"La vittoria dei 200mila euro prima che Amadeus si sposti sul Nove come ve lo spiego no non si può è inspiegabile", "Puntata strepitosa. Mi mancherà, Amadeus", "Amedeo quasi più felice di loro", "Quelli che criticano Affari tuoi continuamente voglio vedere se stasera hanno avuto da dire qualcosa con la vincita da 200.000€. La puntata più bella di SEMPRE con due concorrenti eccezionali e con le PALLE", "Dico solo mia madre si è emozionata come se avesse vinto lei i soldi", "Il premio più alto con Amadeus al timone è posso dire, STRAMERITATI", "Mamma quanto sono stati fortunati", "Giorgio e Stefania sarete per sempre famosi".