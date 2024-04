Forum, Barbara Palombelli: "Oggi parla lei". E cede la conduzione a Giulia Giorgi

Claudio Brigliadori 27 aprile 2024 a

«Vi chiedo scusa». Che è successo a Barbara Palombelli? La puntata dello Sportello di Forum, lo spinoff del pomeriggio di Rete 4 del celebre Forum, è quella di mercoledì 24 aprile. Ma per fortuna, almeno in questo caso, non c’entrano le solite polemiche politiche che infestano la ricorrenza della Liberazione. No, il silenzio della conduttrice è legato a motivi di salute. Un brutto imprevisto, più forte della sua ferrea volontà di essere al suo posto, nonostante tutto.

Preambolo: Lady Rutelli, che da anni ha raccolto il testimone da un’altra amatissima padrona di casa, Rita Dalla Chiesa, si collega all’ora di pranzo da Forum con un filo di voce, e si capisce subito che qualcosa non va. La raucedine è frutto di questo pazzo inizio di primavera, che tra marzo e aprile ha alternato piogge e sole, freddo invernale e giornate di sole quasi agostano.

Risultato: un pesantissimo abbassamento di voce, che le rende quasi impossibile, di fatto, la normale conduzione del programma. Ma la Palombelli, vera stakanovista delle telecamere (qualche tempo fa conduceva pure Stasera Italia, praticamente una non-stop quotidiana), non molla né arretra di un millimetro: «Ho pochissima voce, però voglio stare con voi anche oggi». Con il passare dei minuti, però, lasituazione si fa sempre più complicata da gestire. Fino all’inevitabile, mesto epilogo: «Non mi resta che chiedere scusa, scusatemi, ma come sentite la voce non c’è più».

Passa qualche minuto e inizia lo Sportello: «Buon pomeriggio a tutti - annuncia affranta, quasi disperata la Palombelli -, non ho voce come potete sentire. Perciò oggi parla Giulia Giorgi». Sui social i telespettatori le mandano i loro auguri di pronta guarigione. Assolta con formula piena.