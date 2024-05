Sonia Bruganelli, la foto del piede nudo in aereo scatena i sospetti

03 maggio 2024 a

"Arrivo Honduras": Sonia Bruganelli ha fatto sapere ai suoi follower di essere in viaggio verso il Paese che, come da tradizione, ospita i naufraghi dell'Isola dei famosi. L'opinionista, che ogni lunedì e giovedì commenta il reality insieme a Dario Maltese, si è immortalata su un aereo privato. Nella foto, apparsa nelle sue storie Instagram, si vede una rivista patinata posata su un sedile di pelle beige e accanto si intravede anche il suo piede.

L'ex moglie di Paolo Bonolis non ha scritto il motivo della sua partenza. Secondo alcuni fan, però, sarebbe stata inviata "in missione" per risollevare le sorti del programma. Stando a quanto emerso finora, infatti, pare che il reality - quest'anno condotto da Vladimir Luxuria - non stia andando bene in termini di share. FanPage scrive addirittura che sarebbe già stata annunciata perfino la finale, a quanto pare fissata per il prossimo 4 giugno.

La Bruganelli, in ogni caso, è molto amata dai fan del programma soprattutto per le sue osservazioni sui naufraghi, considerate sempre giuste e mai fuori luogo. Ieri, giovedì 2 maggio, il reality show non è andato in onda. Cosa che la conduttrice aveva già anticipato, spiegando che sarebbe tornata con una nuova puntata lunedì 6 maggio.