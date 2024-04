L'Isola dei famosi, Pietro Fanelli lascia: "Chiedo scusa a tutti per ciò che ho detto"

26 aprile 2024 a

a

a

Doloroso ritiro all'Isola dei famosi: a decidere di abbandonare il reality condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5 è stato Pietro Fanelli. "Chiedo scusa per le parole che ho detto e se ho ferito qualcuno - ha spiegato il naufrago -. È stata un’esperienza bellissima ma per me è finita". La sua scelta è stata comunicata con una nota apparsa sulle pagine social del programma.

Per molti, comunque, il ritiro del concorrente non sarebbe del tutto inaspettato. Anche perché lui, uno dei naufraghi più discussi di questa edizione, aveva più volte fatto presente di non sentirsi "un tipo da televisione o da reality". In più di un'occasione, infatti, l'opinionista Sonia Bruganelli gli aveva chiesto: "Allora perché hai deciso di partecipare?".

"Le amiche che si sono fatte avanti con Paolo Bonolis". Sonia Bruganelli, rivelazione scabrosa

Nella comunicazione apparsa sul profilo ufficiale del reality sulla piattaforma X si legge: "Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination: Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich". Nonostante il malessere manifestato nei primi giorni in Honduras, non è ancora chiaro il motivo per cui il giovane poeta abbia deciso di abbandonare il gioco. Non resta che attendere la prossima puntata del reality per scoprirlo.