Affari Tuoi, cortocircuito del Dottore con Mario: perché l'offerta non ha senso

05 maggio 2024 a

a

a

La febbre dei pacchi del sabato sera. Già, perché Affari Tuoi, il format condotto da Amadeus su Rai 1, non si ferma mai. Neppure il sabato, in cui ci si continua a misurare con i pacchi, appunto, e con la fortuna. La puntata in questione è quella del 4 maggio, dove il pacchista sorteggiato per gareggiare è stato Mario da San Damiano d'Asti, in rappresentanza del Piemonte.

Al fianco di Mario ecco Monica, sua moglie da 18 anni. Il concorrente nella vita è Vigile del fuoco, ragione per la quale durante la puntata sono stati inquadrati dei colleghi presenti in studio. La gara di Mario, però, inizia male: primo pacco eliminato? Quello da 300mila euro, mentre poco dopo sono stati aperti anche quelli da 100mila e da 75mila euro.

A quel punto, ecco che Amadeus per provare a portare un po' di fortuna al concorrente si è fatto passare del sale scaccia-jella da una ragazza presente tra il pubblico. Poi il Dottore: prima offerta da 16mila euro, rispedita al mittente.

Affari Tuoi, il pacchetto di sale scatena tutti: "Date una mancia alla ragazza"

La partita, forse per merito del sale, a quel punto prende un'altra piega: aperta una raffica di pacchi blu. Dunque due altre offerte, da 22mila e 29mila euro, altrettanto rifiutate. E ancora: rifiutate le offerte da 36mila euro e da 40mila.

In gioco c'erano ancora i pacchi da 50mila euro e da 200mila. A quel punto, il Dottore offre a Mario 50mila euro. Offerta che lo fa capitolare: "50mila sono 50mila - spiega -. Aggiustano il mutuo, che per noi è importante. È vero che 200.000 lo chiudono e avanzano sicuramente dei soldi, però… 50 mila sono 50 mila euro", spiegava accetando l'offerta.

Insomma, un bel colpo per Mario. Eppure, poi, si è scoperto che aveva in mano proprio il pacco da 50mila euro. E il pubblico, su X così come sul divano, si interrogava sulla strana mossa del Dottore, sul cortocircuito dell'entità impalpabile che anima Affari Tuoi: come mai ha offerto 50mila euro, proprio quelli che Mario aveva nel pacco in mano? Che senso ha? Il Dottore è forse impazzito? Ai posteri l'ardua sentenza.