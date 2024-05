Affari Tuoi, lo strano caso dello share: cos'è successo durante il concertone

03 maggio 2024 a

Amadeus inarrestabile: il suo Affari Tuoi ieri ha messo in difficoltà il concertone del primo maggio in diretta dal Circo Massimo a Roma su Rai 3. La puntata andata in onda nella serata del primo maggio ha registrato una media di 5.571.000 spettatori pari al 27.34% di share. A seguire, il film "La stranezza" ne ha registrati 2.361.000 con uno share del 13.57%. Il concertone su Rai 3, invece, ha ottenuto dalle 20:01 alle 21:23 2.050.000 telespettatori, con uno share del 10.50%, e dalle 21:25 alle 00:22 1.837.000 telespettatori, con l'11.85%.

Su Canale 5 Striscia la notizia è stato guardato da 3.019.000 telespettatori, con uno share del 14.92%; mentre il film "Corro da te" andato in onda dopo ha tenuto incollati alla tv 2.249.000 telespettatori, con uno share del 13.63%.

Per quel che riguarda la prima serata su Rai 2, "Delitti in Paradiso" nella prima puntata ha raggiunto 1.213.000 telespettatori, con uno share del 6.24% mentre nella seconda serata 1.011.000 telespettatori con il 6.5%, per una media di 1.116.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Rete 4, infine, Fuori dal coro di Mario Giordano è stato visto da 1.050.000 telespettatori, con uno share del 7.53%. Mentre La pupa e il secchione su Italia 1 ha raccolto 724.000 telespettatori, con uno share del 4.68%.