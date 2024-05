Affari Tuoi, il pacchetto di sale scatena tutti: "Date una mancia alla ragazza"

04 maggio 2024 a

Mario e Monica sono stati i protagonisti della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1. I due, provenienti da Asti, hanno giocato col pacco numero 9. La loro partita, all'inizio non granché fortunata, ha preso una piega del tutto diversa quando una ragazza del pubblico ha donato loro un pacchetto di sale portafortuna. Pacchetto che la coppia ha subito deciso di posizionare sul proprio pacco per evitare tiri sfortunati.

A un passo dalla fine, quando sono rimasti con o euro da una parte e 50mila e 200mila euro dall'altra, i due hanno deciso di accettare l'offerta di 50mila euro fatta dal dottore. A quel punto sono andati avanti col gioco come se stessero continuando con la partita normalmente. E per fortuna hanno eliminato subito i 200mila euro, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo. Grande la sorpresa, poi, quando hanno scoperto che nel loro pacco c'erano i 50mila euro, la stessa cifra offerta dal dottore e accettata. Tant'è che il conduttore, Amadeus, ha commentato: "Era destino che doveste portare a casa 0 euro".

Lo strano caso di Affari Tuoi: cosa è successo durante il "concertone"

In molti sui social non hanno potuto fare a meno di commentare il siparietto col pacchetto di sale. "È stata Vanna Marchi a insegnare al mondo che il sale funziona contro la sfiga...", ha scritto qualcuno su X. Qualcun altro invece: "Tutto grazie alla ragazza che ha portato il sale #Affarituoi". E ancora: "10% alla ragazza del sale #affarituoi" oppure "Date una mancia alla ragazza col sale #affarituoi".