Affari tuoi, i baffi del papà del concorrente sconcertano Amadeus

Il concorrente di Affari tuoi è Gianluca, dal Friuli Venezia Giulia, ma la vera star dell'ultima puntata del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus è suo papà.

Ad accompagnare in studio l'ex pacchista "promosso" è il signor Luciano. Papà e figlio arrivano da Malborghetto Valbruna, "900 abitanti circa. Si chiamano malborghetti, spero di averlo detto giusto, sennò mi bacchetteranno. Sono un impiegato bancario". Quando Amadeus invita Luciano a lasciare il pubblico e piazzarsi in postazione, ecco la sorpresa. "Un papà fortissimo, anche a vederlo, un bel signore con un paio di bellissimi baffi, un campione del settore", lo presenta Amadeus mentre il resto dei presenti intona il classico coro d'attesa "ohh".

Ed eccolo Luciano, uomo d'altri tempi. Calvo, ma con un paio di clamorosi baffi a manubrio di reminiscenza asburgica. "Una passione, dal militare in poi sempre avuto barba, baffi, pizzo", ammette lui.

"C'è proprio un Olimpiade dei baffi, no?", domanda ancora il conduttore evidentemente preparatissimo. "Sì sì, conferma il papà del concorrente, ho vinto anche le Olimpiadi. In Austria sono arrivato terzo, primo degli italiani". Scatta l'applauso, con Ama che aggiunge: "Immagino anche che ci sia una certa cura, quotidiana...". "Sì sì - replica impassibile ma con un motto di spirito -, sopra non c'è lavoro". Alla fine, i baffoni porteranno un po' di fortuna a Gianluca, che con 100 euro nel pacco (senza saperlo, ovviamente) preferisce accettare il cambio del Dottore e portarsi a casa 38mila euro.