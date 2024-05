Affari tuoi, "Amadeus con il teletrasporto": delirio a fine puntata

08 maggio 2024 a

a

a

Una puntata e un finale "coi baffi" ad Affari tuoi, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus. In studio c'è l'ex pacchista Gianluca da Malborghetto Valbruna, in Friuli Venezia Giulia, accompagnato dal papà Luciano, che esibisce degli incredibili baffi bianchi a manubrio. "Devo farle i complimenti, sono meravigliosi", si congratula Amadeus. "Una passione, dal militare in poi li ho sempre avuti. Alle Olimpiadi in Austria sono arrivato terzo, primo degli italiani".

Dopo una puntata ricca di colpi di scena, papà e figlio arrivano alla fine con due pacchi blu con dentro 0 e 100 euro e un solo pacco rosso, ma pesantissimo: quello con 300mila euro, il bersaglio grosso. Il Dottore ha buon gioco a offrire loro 38mila euro, e i due concorrenti accettano. E fanno bene.

Affari Tuoi, "tutto o niente": il dramma di Martina e Andrea

"Questa cosa che non offre cambi mi dà da pensare, sarà che non ha niente e quindi non gli conviene smuovere le acque?", riflette un telespettatore commentando la puntata su X, l'ex Twitter, in tempo reale. "Avevano i 100€ e hanno fatto bene ad accettare l'offerta bravi", aggiunge un altro. "Era ovvio non li avesse (i 300mila, ndr), il Dottore ha offerto troppi pochi cambi". E c'è chi contesta la scelta tardiva di Gianluca: "Bravo, ma se aveva questa sensazione poteva accettare i 44mila euro" precedentemente offerti dal Dottore tentatore.

"No, no e no": il pacco maledetto di Martina che nessuno ha notato

Ma un altro tema sui social sono i super-poteri di Amadeus, che finito Affari tuoi si trasferisce come per magia sul palco di Verona: "Se Amadeus non fosse con la valigia in mano, forse ci sarebbe stato modo per auto-trainarsi con una puntata speciale di Affari Tuoi con le protagoniste di Una nessuna centomila...", con Fiorella Mannoia in studio per lanciare il concertone. "Il teletrasporto funziona... Affari tuoi registrato a Roma... Una nessuna centomila registrato a Verona... Amadeus che adesso sta seguendo tutto comodamente dal suo divano da casa...", "Tra tutti i conduttori della televisione Amadeus è l'unico che ha i super poteri: il teletrasporto. Mi mancherà vederlo con questa abilità"

C'è però chi alza la mano: "Qualche settimana fa scrissi un post a riguardo che poi eliminai perché dire di avere qualche dubbio su questo show equivale a fare peccato di lesa maestà (fioccavano i commenti dei soliti disagiati). Il programma è "molto fortunato", questo almeno possiamo dirlo?"