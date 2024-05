Affari tuoi, Alessia fregata dal marito: "Insulti fuori dallo studio"

28 maggio 2024 a

"Sarebbe interessante condurre una indagine su quante coppie durano dopo aver perso ai pacchi". Si sprecano le ironie su X, l'ex Twitter, al termine della partita sfortunata di Alessia da Roma, in rappresentanza del Lazio, ad Affari tuoi. La simpatica concorrente viene accompagnata in studio dal marito, e proprio il ruolo di Paolo, giudicato troppo invadente e decisionista, viene considerato decisivo in senso negativo dal pubblico a casa.

"Un ragazzo impegnativo", lo presenta con una risata la moglie, e lui non fa nulla per smentirla: "Conquistata con la prestanza, ma non solo...". La gara della coppietta però si rivela sfortunata, costellata da quelli che molti definiscono errori strategici, fino al mesto finale. Da una parte 15 euro, dall'altra 15mila euro e l'offerta del Dottore del "cambio". "A casa dicevamo di voler evitare proprio questa situazione", avverte lui. Alessia, con in mano il pacco numero 8, ammette: "L'8 è un numero che ci sta seguendo da un po' di tempo, però magari il Dottore sta provando ad aiutarci". "A me l'8 piace, di solito io cambio però l'8 è l'infinito, c'è una voglia di stare sempre insieme un po' come nella nostra storia, l'infinito come il nostro amore", le suggerisce Paolo. Alessia si convince e mantiene il pacco 8: dentro, purtroppo per loro, ci sono proprio i 20 euro. "Una pizza fuori", commenta qualcuno ironicamente.

Poi però, dopo il triste applauso in studio, giù botte virtuali. "Non mi è chiaro se l'accompagnatore di stasera sia il marito o il mental coach", "Non c'è niente da fare. Questo gioco va fatto da solo/a, senza nessuna pressione da altri", "Il Dottore è un grande", "Boh, anche prima lei non ha ascoltato lui e sono usciti i 300.000, quindi insomma, nessuno va biasimato perché hanno perso insieme", "Lei voleva cambiare pacco ma lui no perché 8 è il loro amore infinito a me per quel poco che ho visto è un amore soffocante da parte di lui di controllare e decidere le sue scelte scappa finché sei in tempo", "Per me il marito Paolo non ha portato esattamente fortuna... un po' troppo psicomentalista", "Ben gli sta. Era evidente che nel pacco non c'era nulla. Poi lui di una pesantezza assurda!", "Lui mi sta sul ca**o", "Lei incaz***tissima aiuto", "Con questa situazione poteva tentare con la regione fortunata. Non aveva la certezza di avere i 15.000 tanto vale provare a vincerne 100.000", "Stavolta devo invertire la solita battuta: in fondo venti euro sono pur sempre cinquanta euro (spese di conversione del metallo a parte, ma esentasse)", "L'ho dettooooo, non avevano una cippa di nienteeeee bisognava ragionare sulle offerte sempre uguali e sul cambio offerto alla fine, babbei", "Appena fuori dagli studi lei insulta il marito me lo sento".