Affari Tuoi, Alessio 'torturato'? "Amadeus da arrestare": il caos è totale

26 maggio 2024 a

a

a

Altro giro, altra puntata e altra polemica ad Affari Tuoi, il gioco dei pacchi e della fortuna in onda su Rai 1. La puntata è quella di sabato 25 maggio, alla conduzione ovviamente Amadeus, ormai agli ultimissimi appuntamenti con il format campione di share. E a misurarsi con la sorte tocca ad Alessio, da Mazara del Vallo e in rappresentanza della Sicilia: dopo una sola puntata in veste di pacchista, ecco che tocca a lui. Al suo fianco la moglie Marika.

La partita inizia bene: tre tiri e tre pacchi con cifre basse, peccato che al quarto tiro venga aperto il pacco da 300mila euro, addio al premio principale. Dunque la partita prosegue e sfuma anche il pacco da 75mila euro. Alessio a quel punto accetta un cambio proposto dal Dottore, senza svelare la ragione per la quale abbandona il 3 per il 18. E Amadeus commenta: "Bravi, non si deve sapere niente. Mi piacete, è così che si gioca!". Poi ancora un paio di tiri azzeccati, ma in quello successivo addio anche al pacco da 200mila euro. La partita prosegue mestamente: addio anche ai 50mila euro, quindi anche i 20mila: resta insomma soltanto la Regione Fortunata.

"Con disprezzo". Il gesto di Amadeus a fine puntata: Affari tuoi, finisce in disgrazia

E così ecco che alla Regione Fortunata Alessio lascia parola alla moglie, che sceglie la Puglia: risposta sbagliata e niente 100mila euro. Poi il secondo tentativo: per 50mila euro puntano sul Trentino Alto Adige. E qui entra in campo Amadeus, che innesca la polemica: il conduttore chiede al pubblico quale potrebbe essere la Regione Fortunata, una gag durata quasi 15 minuti, l'obiettivo era rispettare i tempi della puntata: Alessio però non gradisce, bastava guardare il suo volto per comprenderlo. Dal pubblico dicono un po' tutte le regioni, tanto che si inizia a pensare che il Trentino sia effettivamente corretta: ne restavano tre, Abruzzo, Piemonte e, appunto, il Trentino Alto Adige. Ma la regione fortunata era il Piemonte: Alessio e Marika se ne vanno a casa a mani vuotissime.

Ma, come detto, monta la polemica. In particolare contro Amadeus, la cui colpa - secondo il popolo che commenta su X in presa diretta le puntate - sarebbe quella di aver illuso i due concorrenti. "Ma poverini, non si meritavano tutta quella attesa per illudersi", commentava uno. Ancor più duro un secondo: "Amadeus sei da arrestare, ma con quanta cattiveria"; "Dopo mezz'ora di spettacolo non li fanno vincere... Alessio ora spacca lo studio"; "No dai ma che cattiveria fare tutto quello show. Capisco i tempi televisivi però...". E via discorrendeo, in un vero e proprio diluvio di tweet di utenti inferociti per il brutto trattamento riservato ad Alessio e Marika.