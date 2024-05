Affari tuoi, Carlo e la "strafottenza del fratello" davanti a 100mila euro (vinti): esplode il caso

27 maggio 2024 a

Carlo, luogotenente dei carabinieri da Chieti in Abruzzo, è protagonista di una delle più apprezzate partite di questa travolgente stagione di Affari tuoi, su Rai 1. Amadeus, il padrone di casa del quiz dell'access prime time campione assoluto di ascolti, presenta l'ex pacchista promosso concorrente dopo 18 puntate.

Ad accompagnarlo in studio c'è il fratello Francesco, vero e proprio uragano di simpatia ed entusiasmo che conquista tutti. E alla fine hanno ragione loro, perché i due fratelli alla fine dribblano le insidie del Dottore e si postano a casa ben 100mila euro. "In realtà siamo in tre, c'è anche nostra Fiorella. C'è ma non si vede, il premio lo divideremo in 3", è l'annuncio profetico di Carlo a inizio partita.

ll primo pacco chiamato non sembra benaugurante, perché vengono "bruciati" 15mila euro. Ma la serata prosegue alla grande fino all'apoteosi finale. La reazione di Carlo quando apre il pacco, trovando il bottino grosso, è assolutamente pacata, con il fratello più felice di lui. E qualcuno, tra i telespettatori che commentano in tempo reale su X, l'ex Twitter, alza il sopracciglio: "Comunque la mia reazione sarebbe stata da pazza se avessi vinto 100mila euro".

Per il resto, però, i commenti sono tutti all'insegna della gioia: "Non hanno mai cambiato il pacco e hanno vinto 100mila euro, bravi i fratelli abbruzzesi", "I simpaticissimi concorrenti carabiniere e fratello alla fine han vinto 100.000 euro! Il coraggio li ha premiati", "Se la sono giocata fino in fondo con grande coraggio e tornano a casa meritatamente con 100.000€ BRAVISSIMI", "Ha avuto anche un grande fratello che ha dato al gioco una grande leggerezza e strafottenza", "Teneri e simpatici, i concorrenti di oggi. Una puntata piacevolissima", "Se la sono giocata fino in fondo con grande coraggio e tornano a casa meritatamente con 100.000€", "Una delle partite più belle di questa edizione. Bravissimi e simpaticissimi", "Tra i più simpatici concorrenti di quest'anno! Sono veramente contento", "Ecco perché il Dottore chiedeva sempre il cambio... Sono stati bravi a non cambiare", "Ad avere fegato, a volte, succede anche questo. Adoro". "Anche stasera portiamo a casa i sorrisi... contentissima! Per tutta la puntata sono rimasti positivi!!! Bravi", "Mi mancherà un sacco Amadeus che gioisce quasi più dei concorrenti quando vincono un bel montepremi".

Immancabili anche i complimenti ad Amadeus: "Affari tuoi sarà x sempre Amadeus che si commuove ogni qualvolta che qualcuno vince, come se ad aver vinto fosse stato lui… Amadeus sei proprio speciale", "Mia mamma stava discutendo al telefono con il compagno, mentre guardava i pacchi, poi tutta felice ha iniziato a urlare CENTOMILAAA CENTOMILAAAAA HANNO VINTO BRAVIIIIII sorridendo e ha dimenticato la discussione, Il potere di Affari tuoi e di Amadeus immagino", "In questa stagione Amadeus ha visto vincere 100.000 € 200.000€ 300.000€ e regione fortunata. Quanto ci mancherai nasone".