Uomini e donne, Tina Cipollari fermata dalla polizia: la foto dello scandalo

“No agenti io esco, me ne vado”. Deve aver detto così Tina Cipollari ai due poliziotti di Matera che l’hanno incontrata e hanno scattato una foto con lei, postandola poi sul profilo Facebook della Questura della città dei sassi. Questa la didascalia del post: “La serata ci ha riservato una piacevolissima sorpresa: i nostri colleghi del commissariato di Pisticci hanno incontrato Tina Cipollari, straordinaria protagonista dello spettacolo italiano. Esserci sempre. Polizia di Stato, Matera”.

La foto mostra una Tina Cipollari, ormai opinionista storica di Uomini & Donne di Maria De Filippi, con un look estivo, ma certamente più sobrio rispetto agli abiti che indossa in studio per il programma. Molti hanno apprezzato la foto su Facebook, commentando con un pizzico di ironia, ma c’è anche chi ha ritenuto quello scatto “inopportuno” per un profilo serio come quello della Questura di Matera. I più entusiasti hanno scritto post del tipo: “Sei sempre la numero uno Tina, grande”, oppure “Sei incredibile, riesci a strappare un sorriso a tutti ovunque tu vada”.

"Te lo saresti mangiato": Maria De Filippi sbotta con Tina, caos in studio

C'è chi è ricorso, come suddetto, all'ironia con un sonoro: "Maria, io esco". I commenti più acidi non sono mancati: “Ma’ straordinaria protagonista del mondo dello spettacolo’ dove?”. Oppure: “Potevate evitare di pubblicare una foto del genere”, “Sulla pagina istituzionale della Questura di Matera? Ma davvero fate?”, “Pensavo fosse Lercio e invece…”.

Vada come vada, Tina Cipollari è un personaggio divisivo, la si ama o la si odia. C’è chi, infatti, scrive ancora: “Sapete chi ha inventato la penicillina che ha salvato milioni di vite? Ecco, una persona così, dovrebbe essere considerata straordinaria!”. Ancora: "Straordinaria protagonista dello spettacolo italiano"? La Carrà si sta rivoltando nella tomba!”. Di nuovo, c’è chi sposta il focus altrove: “Certo che non siete mai contenti di nulla. È già tanto che si parla della Basilicata e poi anche la presenza di un'artista – che lo si voglia o no è un'artista – fa bene alla nostra bellissima Basilicata".