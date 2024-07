Reazione a catena, i Sali minerali da record: "Provano l'ultima parola senza il terzo elemento"

06 luglio 2024 a

Questa sera, sabato 6 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. I campioni della trasmissione sono "I Treggiaioli", un trio composto da Irene, Elisabetta e Daniele. E hanno dovuto vedersela con gli sfidanti: "i Sali Minerali", Andrea, Federica e Ludovica da Perugia – ma con diverse provenienze – dove si sono conosciuti presso la facoltà di Farmacia, e hanno costituito una famiglia allargata, in cui Andrea e Ludovica sono fidanzati.

I neoarrivati hanno avuto subito la meglio sconfiggendo gli ormai ex campioni e giungendo all'Ultima catena con un montepremi di tutto rispetto: 98mila euro. Ma fin dalla prima parola, hanno mostrato tutta la loro inesperienza. Un errore dopo l'altro che ha ridotto il loro bottino a soli 383 euro. Quasi 100mila euro e due jolly sprecati per completare la seguente catena: tempo, passa, secca, frutta, vernice, spray, profumo, ambiente, difesa, schermo, blocco e controllo. Poi è finalmente arrivata la parola finale. L'indizio era succulento "Controllo". E la prima lettera era la T. Dopo un breve consulto, Federica ha un'illuminazione: "Tappeto! Fare un controllo a tappeto, si dice no?". Il ragionamento non fa una piega. E, visto i pochi soldi a disposizione, i Sali minerali hanno tentato il tutto per tutto: niente terza parola. Ma il gioco non è valso la candela. Il termine corretto era "Tagliando", e la terza parola era appunto buono.

Nonostante la disfatta finale, i neocampioni possono vantare una magra consolazione. Come scrive su X l'account Statistiche Reazione a Catena: "Escluso il caso delle Blondie, che avevano ricevuto il terzo elemento gratis risparmiando i due jolly, i #saliminerali sono la prima squadra che prova l’ultima parola senza comprare il terzo elemento in questa edizione di Reazione a catena". Ma il coraggio non ha sortito l'effetto sperato.