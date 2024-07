Affari Tuoi, "il promo è già stato registrato": la foto che terremota i palinsesti Rai

18 luglio 2024 a

La prossima stagione della Rai vedrà tra i protagonisti indiscussi dei suoi palinsesti Stefano De Martino. Nei mesi scorsi si era molto parlato del conduttore napoletano e di quale sarebbe stato il suo ruolo, dopo che la stessa rete nazionale lo aveva scelto tra i volti di punta grazie al successo della trasmissione "Stasera tutto e possibile". Il ballerino, con molta probabilità, sarà alla guida di Affari tuoi: prenderà il testimone di Amadeus, che nel frattempo è passato al Nove. E su Instagram è anche arrivato un indizio social.

Stefano De Martino si è attivato sul proprio profilo Instagram per comunicare - anche se con un pizzico di mistero - quale sarà la sua nuova esperienza lavorativa. Una storia, quella postata dal ballerino, che mostra il pacco azzurro numero 11 di Affari Tuoi. I palinsesti Rai verranno presentati domani ma sembra proprio che il conduttore abbia confermato le voci che tempo si rincorrevano: condurrà lui il preserale di successo che va in onda su Rai 1. Stando a quanto scrive Cinguettarai su Twitter, De Martino avrebbe superato alla grande le prove di conduzione che si sarebbero tenute a fine giugno.

Amadeus, Flavio Insinna e Di Martino: sta per iniziare la guerra dei quiz

"Test superato per Stefano De Martino: sarà lui il nuovo conduttore di Affari Tuoi. Le prove di Stefano De Martino alla conduzione del game si sono svolte a fine giugno. Ieri ha registrato il promo per la nuova edizione nel Teatro delle Vittorie, con i pacchi in cartone e il vecchio", si legge nel tweet dell'account Cinquetterai.