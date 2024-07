Barbareschi l'anti Temptation Island: colpo grosso in Rai

21 luglio 2024 a

a

a

Temptation Island ha trovato finalmente il suo competitor. Venerdì 19 luglio sono stati presentati i nuovi palinsesti Rai con tutti i nuovi programmi televisivi. Fra questi ci sarà una novità: Se mi lasci non vale. Si tratta di un nuovo format che, secondo alcuni utenti sui social, potrebbe addirittura sottrarre lo scettro del celebre talent show di Mediaset. Il conduttore sarà Luca Barbareschi.

Nella descrizione del programma si legge: "Sei coppie in crisi, selezionate attraverso casting mirati e approfonditi, accettano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi. Si tratta di coppie in crisi provenienti da tutta Italia che non vivono più la propria relazione come un tempo e vogliono provare a capire come rimettere la barra al centro. Per quattro settimane, all’interno di una Villa si sottoporranno a prove, sfide, esperimenti sociali, candid camera (in house ed outdoor) attraverso un percorso di coaching e di confronti, individuali e collettivi, per capire e provare a risolvere le criticità della relazione".

Il nuovo programma Rai sarà "una vera e propria scuola per coppie, un "corso di educazione sentimentale" in cui grazie all’aiuto del talent Luca Barbareschi e del suo team di esperti/e (psicologo/a relazionale, mental coach, etc.), le coppie si confronteranno provando a riacquistare la miglior relazione. In ciascuna puntata saranno presenti anche degli special guest che aiuteranno i protagonisti attraverso percorsi divertenti, sorprendenti e unici. Alla fine di questo percorso, puntata dopo puntata, le coppie prenderanno la decisione se continuare con modalità nuove, proseguire come prima oppure scegliere strade differenti.