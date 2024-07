Reazione a catena, gli "Articolo tre" indovinano l'Ultima Parola: ma vincono solo 805 euro

25 luglio 2024 a

Giovedì 25 luglio è andata in scena una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano gli "Articolo tre", il trio campione formato da Andrea, Flaminia e Filippo. I ragazzi si sono conosciuti a Bologna perché frequentano la facoltà di giurisprudenza. A sfidarli, invece, "Il Trio Amico", una squadra composta da Costantino, Michele e Angela. Loro arrivano dalla provincia di Bari e, già dai primi istanti della trasmissione, hanno dato l'impressione di essere piuttosto agguerriti. Il nome della loro squadra deriva dalle iniziali dei loro nomi: A-Mi-CO.

Nonostante la gara sia stata combattutissima fino all'ultimo secondo, gli Articolo tre si confermano campioni di Reazione a catena. Questa volta, però, si presentano nella manche decisiva - la cosiddetta Ultima Catena - con poco più di 100mila euro. Un bel bottino, che però è destinato a scendere di parecchio. Parola dopo parola, il trio infatti è costretto a doverlo ridurre fino ad arrivare a soli 805 euro. Non appena giunti all'Ultima Parola, si sono trovati di fronte a una sfida piuttosto semplice da affrontare: trovare un termine che faccia da collegamento tra "Tiro" e "Campagna". Andrea non ha dubbi: la parola corretta è "Laccio". E ha ragione lui.

I campioni sono riusciti a portarsi a casa 805 euro. Non proprio una cifra da capogiro. Sui social alcuni hanno contestato l'eccessiva difficoltà dell'Ultima Catena. Soprattutto se confrontata poi con la parola finale. "Poverini - scrive Erica su X -, catena difficilissima con finale facilissimo. Gli hanno lasciato vincere solo la cena".