Ballando con le Stelle, "Barbara D'Urso un'ottima concorrente": chi la vuole in pista

18 agosto 2024 a

a

a

“Il suo nome circola dal 2015 e ammetto che mi piacerebbe molto che partecipasse": Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle, lo ha detto a proposito della possibile partecipazione di Barbara D'Urso al talent di Milly Carlucci su Rai 1. "Mi piacerebbe vederla in pista perché sicuramente sarebbe un’ottima concorrente e ha tanto da raccontare”, ha aggiunto in un'intervista al settimanale Mio. Tra i concorrenti che vorrebbe vedere in pista, poi, ci sarebbe anche Massimo Ranieri.

Su Ranieri, in particolare, ha detto: “Per me sarebbe una soddisfazione personale perché mi piace moltissimo come artista e sono follemente innamorata della sua voce. So che in pista si muove bene ma mi piacerebbe vederlo ballare in coppia, questo sarebbe molto interessante”. Intanto la lista dei primi concorrenti della prossima edizione è già stata annunciata e tra loro ci sono nomi del calibro di Nina Zilli, Federica Pellegrini, Francesco Paolantoni, Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini e Furkan Palali.

Da Ballando con le Stelle ad Amici? Chi potrebbe approdare su Canale 5 dalla De Filippi

Sul cast già annunciato, la giurata ha detto: "Tra i nomi che sono usciti fuori ce ne sono alcuni che trovo interessanti”. Mentre su Sonia Bruganelli, che ha una relazione con un ballerino del programma, Angelo Madonia, la Smith ha spiegato che "sarà interessante vedere questa coppia sul palco di Ballando”. Infine, ha rivelato di essere già al lavoro per ciò che la riguarda in merito alla prossima edizione. Il riferimento in particolare è ai suoi look.