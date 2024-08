"Casa prima vista": ecco perché conquista tutti

Klaus Davi 29 agosto 2024 a

CHI SALE (“Casa a prima vista”) Il boom di turisti stranieri arrivati quest’estate in Italia - si paria di un incremento secco del 4% - si sta ripercuotendo anche sul mercato del Real Estate. Trend dovuto anche alla forte esposizione dell’Italia sui media internazionali: da una parte quei personaggi che hanno già comprato casa da noi come George Clooney, Ed Sheeran, Maryl Streep o Elton John, dall’altra una sempre più massiccia presenza di magnati come Mark Zuckerberg tira la volata al nostro Made in. È da questo filone dorato che Casa a prima vista attinge a piene mani, capitalizzando in termini di share. La puntata del insolito reality, nella fascia preserale martedì su Real Time, ha raggiunto il 3.5% di share e ha superato i 500mila spettatori. Più che agenti immobiliari, i tre protagonisti sono i narratori delle meraviglie e della creatività che rende davvero unico il modo di vivere le case degli italiani. Eccentrici mediatori che non a caso sono diventati vere e proprie icone. In vendita non sono solo abitazioni destinate all “upper class”, anzi: le puntate mettono in luce come le esigenze abitative del ceto medio siano cambiate in termini di distribuzione degli spazi, eco sostenibilità, convivenza con i più piccoli. Il programma è più di un gioco: il 40% delle dimore proposte poi vengono effettivamente vendute sul mercato.