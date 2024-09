4 Hotel, "è fondamentale": la dritta di Bruno Barbieri sull'errore da non commettere mai

07 settembre 2024 a

a

a

Tutto pronto per la nuova, attesissima, stagione di 4 Hotel, il programma condotto da Bruno Barbieri e in onda ogni domenica a partire da quella che sta per arrivare, 8 ottobre, in esclusiva Sky e in streaming su Now Tv. Una nuova stagione che porta in dote molte novità e che farà tappa in alcune delle località più suggestive d'Italia.

A sbottonarsi sull'edizione che sarà, ci pensa lo stesso chef Barbieri: "Quest’edizione - racconta lo chef - ha un significato molto importante, stiamo ottenendo dei risultati nell’hôtellerie italiana davvero importanti. Negli ultimi anni vi sono stati dei profondi cambiamenti, anche se siamo solo agli inizi". E ancora, aggiunge: "Sono cambiate le generazioni. Rispetto al passato, i figli degli albergatori hanno un’idea molto più forte e chiara del loro lavoro, e questo li porta a uscire dal proprio guscio per capire cosa stia succedendo, cosa funzioni e cosa occorra migliorare".

Quindi l'animatore di 4 Hotel rivela anche una sua ultima vocazione, una circostanza che per certo darà un'impronta nuova al programma: "Il futuro, per me, andrà da un’altra parte: quella dei boutique hotel, con meno camere e ancora più attenzione ai dettagli e alle esigenze dei clienti, con un’attenzione alla sostenibilità". Insomma, piccoli alberghi che adottano soluzioni ecologiche. Sul punto, Barbieri insiste: "Bisogna avere un’attenzione ai dettagli quasi fobica, come quella di eliminare completamente le plastiche che inquinano i nostri mari. Vedo che la gente ha recepito questo messaggio, soprattutto coloro che seguono il programma".

"Colpo di scena nell'ispezione": 4 Hotel comincia col botto, la scoperta lascia Barbieri di stucco

Ma non è tutto, perché lo storico giudice di Masterchef si spende anche in quelli che sembrano consigli diretti proprio ai prossimi concorrenti di 4 Hotel: "Uscite dalla vostra comfort zone per capire cosa accade fuori. Dentro l’albergo deve esserci il vostro io, raccontate voi stessi senza finzione". Ma non solo, quando gli chiedono quale sia un errore da non commettere, la risposta è netta, senza indugi: la colazione. "È fondamentale. Il buffet deve essere ben costruito selezionando i prodotti tipici dell’area geografica. Il personale deve essere attento alle esigenze dei clienti, affinché possano sentirsi a casa", conclude Bruno Barbieri. I concorrenti di 4 Hotel sono avvisati...