Reazione a catena, "cacciatele!". Valanga sulle Volta pagina: "Anna Laura è nera. Le altre due..."

"Lo dico? Lo dico! Queste sono più forti dei Dai e Dai". I telespettatori di Reazione a catena in delirio per le campionesse, Le Volta pagina, che si confermano tali battendo gli sfidanti, i Cerca e Trova.

La copertina del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, come ogni sera, è dedicata d'obbligo ai nuovi concorrenti: Gabriele, Ilaria e Margherita. "Il nome - spiega l'unico maschietto del trio - arriva dal nostro lavoro, siamo ricercatori in ambito medico e veniamo da Milano", anche se la loro città di provenienza è varia.

Alla fine però la spuntano per la sesta volta di fila Anna Laura, Antonella e Rosa, che arrivano alla "Ultima catena" con un montepremi di 118mila euro. E in tanti, su X, tirano in ballo il mitico trio dei Dai e dai, i dominatori della scorsa stagione televisiva.

Le campionesse però non sono in serata fortunata, sbagliano tanto e a forza di dimezzamenti arrivano a giocarsi 3.688 euro. "Data" e "Prima" sono gli ultimi due indizi per indovinare la parola-chiave, "Serata". Missione compiuta e bottino portato a casa. E via ai commenti scatenati degli utenti di X.

"Le ultime catene quest'anno sono SEMPRE facili (quelle di difficoltà media si contano sulle dita di una mano) e le campionesse sono fra le più corrette in assoluto nelle formulazioni durante l'intesa vincente. Ma i cospirazionisti per pura antipatia non demordono", commenta un telespettatore. "Sono brave ma sempre molto aiutate con parole più facili rispetto agli avversari", "Meno soldi ci sono + è facile la parola...", "Peccato i due jolly sprecati per due parole facilissime...", "Dopo il jolly SCIUPATO per Tesoro ISOLA Pasqua pensavo non ci potesse essere di PEGGIO. Poi oggi... Zio PAPERONE Deposito. Cacciatele!

E anche la Venere Nuda! 'Forse' di Botticelli...", "Che disastro!! Una catena semplice, e uno scempio! Hanno dimezzato troppe volte", "Antonella è nel pallone... e anche Rosa! Come si fa a non indovinare 'porto'?", "Anna Laura nera perché le altre 2 continuano a sbagliare". E per fortuna che hanno vinto...