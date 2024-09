Reazione a catena, l'ombra dell'intelligenza artificiale sui concorrenti: "Attenzione a ChatGPT"

14 settembre 2024 a

Tornano le Volta Pagine - il trio formato da Rosa, Anna Laura e Antonella - per mantenere il titolo di campionesse di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Loro vengono da Reggio Emilia e hanno scelto questo nome perché amano la lettura. A sfidarle ci sono i Cuginissimi, una squadra composta da Thomas, Francesca e Antonella. Sono una famiglia originaria della provincia di Udine e si chiamano così perché sono "cugini, ma in realtà sono quasi come fratellI".

Ma dopo otto puntate, le Volta Pagina sono ancora campionesse di Reazione a catena. Le tre emiliani arrivano all'Ultima catena con a disposizione ben 135mila euro. Ma, come i telespettatori sanno bene, questo bottino è destinato a scendere nel corso della puntata. Infatti, all'Ultima parola e dopo aver acquistato il Terzo elemento, il montepremi è calato fino a toccare la cifra di 16875 euro. Per portarsela a casa le Volta Pagina dovevano trovare un termine che facesse da collegamento tra "Mare" e "Voce". Dopo un piccolo consulto con le compagne di squadra, Anna Laura ha provato a indovinarla: "Rotonda". Risposta sbagliata. La soluzione era: "Rotta". Una vera beffa, dato che le tre avevano pensato anche a quella parola...

Sui social, però, gli utenti si sono concentrati su un nuovo fenomeno che potrebbe completamente stravolgere il futuro di Reazione a catena. Alcune persone, infatti, hanno chiesto a ChatGPT di indovinare le parole dell'Ultima catena. E il risultato ha lasciato tutti a bocca aperta. Un account scrive su X: "Ragazzi sono sorpreso: chatgpt mi ha preso tutti gli abbinamenti vedete anche ROTTA".