Amadeus, "Chissà chi è" nel baratro: ascolti della terza serata, il confronto impietoso con Affari tuoi

Continua lo sprofondo di Amadeus: non accennano a risalire i dati di Chissà chi è. Il quiz show dell'access prime time del canale Nove (di fatto, un fac simile de I soliti ignoti di Rai 1, titolo diverso ma meccanismo identico), dopo il brutto debutto e il calo di ascolti della seconda puntata, alla terza cala ancora e "le busca" dalla concorrenza di Rai 1, Affari tuoi, che invece continua a volare.

Non c'è niente da fare: quella tra Ama, che ha lasciato tra mille polemiche viale Mazzini lo scorso giugno, e il suo erede Stefano De Martino è la sfida di questa stagione e tutto lascia presagire che sarà quest'ultimo a prevalere.

L'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, già testato in prima serata con il comedy show Stasera tutto è possibile su Rai 2 (con buoni riscontri di pubblico e critica) ha preso in mano Affari tuoi su Rai 1 mettendo subito a segno un successo in termini di share. peraltro con un trend in crescita.

La puntata di ieri, martedì 24 settembre, ha raggiunto 5.317.000 telespettatori con uno share del 25,5%. Amadeus, invece, dopo l'esordio con Chissà chi è che ha ottenuto il 5,2%, non tiene il risultato e - per quanto il paragone tra la rete ammiraglia della Rai e Nove sia arduo - registra un calo: la puntata di ieri ha intrattenuto 734.000 telespettatori con uno share del 3,6%, come martedì ma con una emorragia di 19mila spettatori in meno. Un pessimo campanello d'allarme.