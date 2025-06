Affari Tuoi, scandalo su Giuseppe: "Una figlia neonata"

Nella puntata di Affari Tuoi del 5 giugno 2025, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno, il concorrente Giuseppe, dalla Campania, gioca con il pacco numero 18, affiancato dal fratello Mario, carabiniere. Giuseppe, sposato e con una figlia neonata, partecipa per ripagare un prestito chiesto a Mario per una nuova casa, con l’accordo di dividere eventuali vincite. La specialità del giorno è la Delizia al limone, e il conduttore scherza sul termine "fatica" in napoletano, ironizzando sul lavoro.

La partita inizia male: Giuseppe elimina subito i 300mila euro e altri premi importanti (200mila, 75mila, 50mila euro). Il Dottore Pasquale Romano offre 25mila euro, ma i fratelli rifiutano. Seguono momenti di fortuna, come l’eliminazione di pacchi bassi e della Delizia al limone, ma anche perdite significative. Giuseppe rifiuta ulteriori offerte, incluso un cambio di pacco e 19mila euro, seguendo un sogno della moglie legato al numero 5 (che conteneva i 300mila euro). Nel finale, con 5 e 100mila euro in gioco, il Dottore offre 30mila euro. Giuseppe, emozionato, rifiuta, fidandosi del sogno della moglie e del significato del numero 18, legato alla sua famiglia. Purtroppo, il pacco 18 contiene solo 5 euro, lasciando i fratelli delusi.

Sui social scoppiano polemiche: molti criticano la scelta di rifiutare 30mila euro, ritenuta rischiosa con una figlia neonata, sottolineando che i numeri fortunati non influenzano il gioco, definito casuale. De Martino chiude la puntata con un’amara riflessione: “Ci abbiamo creduto fino alla fine”.