Affari Tuoi, perché Stefano De Martino veste sempre uguale: cravatta e senza giacca

Stefano De Martino ha ormai sostituito Amadeus nel cuore di tutti gli appassionati di Affari Tuoi. Il conduttore campano è riuscito nell'impresa di non far rimpiangere Ama grazie ai record di ascolti che ogni serata porta a casa con il game-show in onda su Rai 1. E ormai è diventato anche un'icona di stile, grazie al suo outfit sui generis: una camicia bianca con cravatta nera, senza la giacca. E anche qui c'entra (forse) Amadeus.

Stefano De Martino ha deciso di optare per la riconoscibilità, anche a costo di sembrare ripetitivo. Ma la sua ormai è diventata una divisa che ormai lo rappresenta: camicia rigorosamente bianca - ma con le maniche arrotolate -, cravatta nera e niente giacca. Ed è proprio la giacca il dettaglio che lo distingue dal suo predecessore. Amadeus era infatti conosciuto per sfoggiare durante le sue apparizioni delle giacche appariscenti. Proprio come fece più volte al Festival di Sanremo, per esempio quando la scelse di colore nerazzurro in omaggio alla sua squadra del cuore.

Stile a parte, il successo di De Martino è solo frutto del suo lavoro. "Onestamente io non conosco nessuno in politica - ha spiegato il conduttore di Affari Tuoi -. La vera spinta è che un piccolo programma come Stasera tutto è possibile, su Rai 2, ha fatto dei numeri via via sempre più grandi. La mia vera raccomandazione è il pubblico, che spero mi segua anche in questa nuova avventura".