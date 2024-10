Pupo fa calare il gelo: "Anna Tatangelo? Ecco perché la riconosci", un caso su Rai 1

05 ottobre 2024 a

Rivolta sui social contro Pupo per un giudizio un po' troppo tranchant e indelicato pronunciato su Anna Tatangelo, venerdì sera a Tale e quale show. Il simpatico cantante e conduttore toscano, al secolo Enzo Ghinazzi, è uno dei giudici del fortunatissimo programma condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai 1. Sul palco sale una delle concorrenti vip, Giulia Penna, cantante e influencer romana. Si esibisce sulle note di Ragazza di periferia, uno dei primi e più celebri successi della Tatangelo.

Oggi Lady Tata, come ama farsi chiamare dai fan, non è più la ragazzina di Sora salita alla ribalta di Sanremo ancora adolescente, sia artisticamente sia dal punto di vista più personale è cresciuta e cambiata.

Tuttavia, nel suo giudizio sulla performance della Penna, Pupo sembra un po' dimenticarlo e in qualche modo sottovalutarla. "Non voglio discutere il talento di Anna Tatangelo, ma lei è una cantante non tanto riconoscibile per la voce, quanto per le canzoni che canta. Se sentissi Anna Tatangelo cantare un pezzo standard, difficilmente la riconosceresti. Lei ha una grande voce, ma spesso porta il canto allo stupire con l'acuto, con l'urlo. Personalmente, preferisco un canto più morbido, più colorato".

Protesta la collega di giuria Alessia Marcuzzi: "Sì, ma tu devi giudicare lei adesso! Devi parlare di Giulia!". E qui Pupo pronuncia la frase che scatena le proteste tra i telespettatori a casa: "Ho detto, le canzoni sono d'effetto, ma non sono le mie preferite. Lei canta bene e lo sentono tutti. La canzone è di D'Alessio, e si capisce. Tu riconosci la Tatangelo perché canta le canzoni di D'Alessio. E ora arrivo al punto: fare la Tatangelo significa imitare una che canta molto bene, e basta. Giulia ha cantato molto, molto bene, ma per me l'emozione è un'altra cosa".

Praticamente in tempo reale, ecco le accuse su X: "Figurati se mi metto a difendere la Tatangelo e Gigi D'Alessio. Ma se a criticare entrambi è Pupo uno che vive di rendita per 4 canzoni di m***da anche no", "Meglio vedere la Tatangelo anche se cantasse neomelodico stonato e fuori tempo, in cinese, piuttosto che vedere Pupo cantare!", "Ma dai Anna Tatangelo ha una voce assurda, e sinceramente mi emoziona molto di più lei con Ragazza di periferia che Pupo con Gelato al cioccolato", "Pupo squallido. Ha criticato Anna Tatangelo invece di giudicare l’imitazione di Giulia Penna. Tra l’altro sminuendo Anna come quella che canta solo le canzoni di D’Alessio, come se fosse una senza talento ma solo raccomandata di...", "Che poi affermare che la Tatangelo non abbia una voce riconoscibile vuol dire non capirci nulla di musica".