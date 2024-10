Affari Tuoi, i social insorgono contro Stefano De Martino: "Ha giocato malissimo"

06 ottobre 2024 a

a

a

Nella puntata di Affari Tuoi di oggi, domenica 6 ottobre, è arrivato il turno di Alessio, il concorrente del Lazio meglio conosciuto come "Er Macellaro". Nelle scorse settimane Alessio - di professione macellaio - ha infatti conquistato il pubblico di Rai 1 grazie al suo fascino e alla simpatia che ha fatto breccia nel cuore di molte spettatrici. Per l'occasione ha giocato in compagnia della sua compagna Fabiana.

La puntata è stata caratterizzata da un acesissimo duello tra Er Macellaio e Stefano De Martino. Il concorrente ha iniziato benissimo, beccando subito due pacchi rossi. Nonostante le continue offerte del dottore, Alesso e Fabiana hanno sempre deciso di declinare tutti gli inviti. Ma il pacco più alto del tabellone - quello da 300mila euro - è sfumato il Dottore ha iniziato a fare offerte più basse. Così Alessio ha deciso di accettare l'ultima offerta da 32mila euro. E la decisione è arrivata seguendo un ragionamento articolato.

Affari Tuoi non va in onda, stop per De Martino: esplode la rivolta

Secondo Alessio il suo pacco blu era quello che conteneva 75 euro. Mentre i due pacchi rossi avevano 20mila e 200mila euro. Lui lo sapevo e Stefano De Martino è rimasto con la bocca asciutta. Sui social in tanti hanno accusato De Martino di non aver disputato una buona partita. "Stasera il dottore ha giocato malissimo secondo me - ha scritto Matteo su X -. Non ha mai offerto il cambio e ha proposto 1 tiro per tutta la partita, per spingere il concorrente ad andare avanti e aprire tutti i pacchi rossi. Era palese - ha concluso - che lui avesse un pacco blu".