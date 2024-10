Reazione a catena, tutti contro i Mici di mare: "Un caz***ro, andate a studiare"

08 ottobre 2024 a

a

a

Hanno raccolto l'eredità pesantissima delle Volta Pagina, uscite di scena volontariamente dopo 30 vittorie di fila e 300mila euro portati a casa. I Mici di mare, giovanissimo trio milanese composto dagli amici Giovanni, Filippo e Lorenzo, promettono molto bene confermandosi campioni di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, sconfiggendo i Leprotti.

La loro partita non è delle migliori, perché arrivano all'Ultima catena con "solo" 88mila euro, che diventano appena 1.375 euro a suon di errori e dimezzamenti. L'ultima parola-indizio è "Spuntata" e i campioni, non chiedendo l'elemento d'aiuto (che sarebbe stata "Ora"), non azzeccano la risposta corretta: "Giunta".

"Fatele tornare". Le Volta Pagina si ritirano? Chi le rivuole subito in studio

Subito dopo la fine della puntata, su X come al solito si scatena il "processo" dei telespettatori in tempo reale. "Potete dire ciò che volete ma i Mici di mare restano i campioni. Super squadra, spero restino ancora a lungo", scrive un utente. "Filippo (Tedua 2.0) qualcuno esca il tuo profilo Instagram per cortesiaaa", esulta una fan focosa. E ancora: "Praticamente i concorrenti di questa stagione sembrano o in catalessi o raccomandati. Boooooo!", "Cosa continuate a fare paragoni con le Volta pagina? Lasciatele dove sono, per carità", "Sembra che non gli stiano tanto simpatici sti ragazzi!", fino al "Ma quanto se la credono".

"Ecco qual è il vero motivo": le Volta Pagina abbandonano Reazione a Catena? L'ipotesi virale

L'altro filone dei commenti è, come spesso accade, di contestazione alle parole dell'Ultima catena. "La faccia perplessa dei tre ragazzi quando sentono parole che sono delle evidenti forzature", "Giunta-spuntata, ma dai siete ridicoli e imbarazzanti, andate a studiare", "Avevano già usato GIUNTO con APPARSO", "Giunta/spuntata... simile al collegamento ad caz***um di qualche giorno fa", "Spunta e giunta ci stanno come cavoli e merenda. "La spuntata di un assegno non esisteeeee. Giovanni il caz***ro", "La spuntata dell'assegno è la girata".

Ma che stanno a di'????