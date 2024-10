Tale e quale show, Geppi Cucciari: "Ah non sono i tuoi?", gelo e imbarazzo in studio

12 ottobre 2024 a

Momento piuttosto imbarazzante a Tale e quale show, il programma del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Nel corso della quarta puntata la giudice speciale per una notte Geppi Cucciari si è resa protagonista di una battuta con il concorrente Feisal Bonciani, che si è esibito sul palco nei panni del mitico Rocky Roberts.

Apprezzato per il trucco e l'imitazione del mito della musica leggera italiana anni Sessanta, Feisal a fine performance ha sfoggiato davanti alla giuria un sorriso a 32 denti (bianchissimi). E proprio su questo punto la comica sarda, conduttrice tra l'altro di Un giorno da pecora su Radio 2 Rai, scivola simpaticamente.

"Io sono colpita dalla sua bravura. E poi lui ha un sacco di denti, ha moltissimi denti, più del necessario". Interviene subito Alessia Marcuzzi, giudice "titolare" al posto della decana Loretta Goggi: "Non sono i suoi". Cala il gelo in studio, con la Cucciari che prosegue imperterrita: "Sì, sono i suoi". "No - la smentisce ancora la showgirl romana, conduttrice di Boomerissima -, oggi ha cantato con la dentiera". "Ah ma davvero non sono i tuoi? - sbotta stupefatta la Cucciari voltandosi verso Bonciani - Non li hai pagati? E chi te li ha messi". Una gag godibilissima, talmente "a orologeria" da far pensare a una esecuzione studiata, ma l'espressione genuinamente stupita (e un po' imbarazzata) della Cucciari fa pensare alla gaffe vera e propria.

D'altronde, già a inizio puntata Geppi è stata al centro di un altro sapido fuoriprogramma: poco prima del primo blocco pubblicitario, chiama in soccorso la truccatrice pensando di non essere ripresa e avere il microfono spento. Conti, però, la coglie in flagranza e lei si scusa: "Avevo bisogno di un po' di freschezza".