Affari Tuoi, i dubbi di Striscia la Notizia su vincite e pacchi: "Incredibili accadimenti"

13 ottobre 2024 a

a

a

Riflettori puntati su Affari Tuoi. Striscia la Notizia torna a occuparsi del programma di Rai 1 ora condotto da Stefano De Martino. Il tutto accade dopo le lettere di alcuni telespettatori che avrebbero denunciato alcuni incredibili "accadimenti" all'interno della trasmissione. Non è la prima volta che il tg satirico di Antonio Ricci si occupa di queste segnalazioni e così, si legge sul sito, "per dare una risposta alle tante segnalazioni ricevute, questa sera Striscia ripropone un servizio del 2013 che riassume la storia delle moltissime 'stranezze' di Affari Tuoi. Una storia che, evidentemente, continua ancora".

Già Dagospia sembrava aver sollevato il caso, scrivendo: "Da quando il programma è condotto da De Martino si vince il doppio". E a proposito del servizio di Striscia ha aggiunto: "Qui pacco ci cova. Dopo le segnalazioni di diversi spettatori, che hanno sollevato perplessità su una serie di vincite ad Affari Tuoi (…) un serie di ‘coincidenze’ incredibili, come la presenza di pacchi di alto valore fino alle battute finali, concorrenti che hanno lavorato in TV da attori o che sono fidanzati con chi al programma ci lavorava". In ogni caso De Martino incassa ancora grandi successi, con gli ascolti che vanno a gonfie vele.