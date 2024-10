Ballando con le Stelle, Bruganelli sulla figlia: "Ho conosciuto la vera Silvia solo per 5 minuti"

27 ottobre 2024 a

"Quando è nata io ho conosciuto la vera Silvia ma solo per cinque minuti: perché non aveva la manina che si muoveva male, quando è tornata era un'altra bambina": Sonia Bruganelli a cuore aperto su sua figlia. L'opinionista, nella clip di presentazione della quinta puntata di Ballando con le Stelle, ha parlato di Silvia e delle sue condizioni di salute. La ragazza, infatti, è nata con una malformazione al cuore che l'ha costretta a sottoporsi a un intervento. Sonia, parlando di lei, si è commossa più volte. "La cosa più bella che puoi dare a un figlio è la vita e quando diventi mamma speri di dargli anche la salute", ha esordito nel filmato.

"Mia figlia Silvia è nata con una cardiopatia diagnosticata all'ottavo mese di gravidanza, non dovuta a noi e nemmeno a lei - ha spiegato l'ex moglie di Paolo Bonolis -. Appena nata, avrei dovuto operarla di cuore, me l'avevano detto e io avevo 27 anni". E ancora: "Io ho visto di tutto in due mesi di terapia intensiva e quando la portai a casa ero ancora un po' spaventata. Un medico mi disse che Silvia non aveva niente e che piangeva perché 'i bambini piangono'. Lei non piangeva però senza motivo, aveva tutto un percorso dentro che già stava affrontando. La vita, poi, va avanti e io vedevo Silvia crescere e anche gli altri miei figli e come famiglia siamo sempre stati tutti uniti e ci siamo sempre sostenuti. Questa cosa, però, mi ha profondamente cambiata e, a un certo punto, i miei figli mi hanno detto 'Basta mamma, adesso vivi'".