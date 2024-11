Stucky, la nuova fiction Rai parte col botto: ecco il dato inaspettato

Klaus Davi 02 novembre 2024 a

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Stucky)

Parte col piede giusto la nuova serie firmata Rai Fiction Stucky, incentrata su un ispettore di origini persiane che opera munito di taccuino e con flemmatica precisione nel nord-est del Paese. Il primo responso del pubblico è incoraggiante: all’esordio Stucky ha raggiunto l’8% di share e un milione e mezzo di telespettatori restituendo vigore a Rai 2. Nell’episodio di mercoledì sera tutti gli indizi a disposizione degli inquirenti farebbero pensare ad un suicidio, ma il protagonista, assieme ad alcuni collaboratori e in particolare all’amica medico legale Marina, riesce a ricostruire cosa sia successo veramente a un giovane ragazzo di origini arabe trovato morto in casa.

Ciò ci insegna in primis che il tema della sicurezza - anche se espresso nella forma narrativa di fiction continua ad essere centrale per gli italiani, a maggior ragione in un periodo quello odierno. In secondo luogo, la serie torna a donare lustro alle produzioni italiane. Il servizio pubblico si è affidato ad un attore emergente come Giuseppe Battiston (Perfetti Sconosciuti) per stimolare lo share del secondo canale della tv pubblica. L’attesa per questa serie era calcolata e alla fine i risultati parlano chiaro: riscontro di primo livello per il target femminile che supera il 10% di share medio, bene anche gli under 35 che hanno apprezzato un ispettore “vintage” come Stucky (9%).