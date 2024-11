Casa a prima vista non andrà in onda fino al prossimo anno: cosa è successo

16 novembre 2024 a

Casa a prima vista è diventato nel corso del tempo uno dei programmi più seguiti dai telespettatori italiani. Molti di noi, guardando questi agenti immobiliari, sognano di potersi permettere un giorno un appartamento da sogno, come quelli che i volti dello show su real Time cercano di piazzare a ogni puntata. Ormai Gianluca Torre, Ida De Filippo, Corrado Sassu, Blasco Pulieri, Nadia Maya e Mariana D'Amico, sono diventate tra star del piccolo schermo grazie a una stagione sensazionale.

Ma i fan di Casa a prima vista dovranno attendere ancora un po' di tempo prima di potersi godere altre puntate dello show. Il motivo? In questo caso non c'entrano gli ascolti, che in realtà sono eccezionali. Ma lo show degli agenti immobiliari deve lasciare spazio a Cortesia per gli ospiti, altra grande trasmissione televisivo amatissima dal pubblico di Real Time. "Ringraziamo gli agenti di Casa a prima vista - si legge in un post sulla pagina ufficiale dello show - per averci regalato una splendida stagione e averci tenuto compagnia ogni giorno".

Quando inizierà la nuova stagione? Molto presto. Lo show in onda su Real Time riaprirà i battenti all'inizio del prossimo anno, a gennaio 2025. E la nuova edizione si preannuncia ancora più ricca di quella precedente.