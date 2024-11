Casa a prima vista, la vendita più scioccante di Blasco: "Mi ha detto: 'Ho sparato a mia moglie'"

16 novembre 2024 a

Nel corso degli episodi di quest'ultima stagione di Casa a Prima Vista, il popolarissimo show di Real Time, è normale imbattersi in episodi piuttosto bizzarri. L’ultima, in ordine cronologico, è stato raccontato dall'agente immobiliare Blasco Pulieri nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage. E ha lasciato di sasso tutti i telespettatori.

L'agente immobiliare ha svelato il retroscena riguardante la sua vendita più strana affrontata fino a oggi. La star di Casa a Prima Vista ha rivelato di aver ricevuto una chiamata per visionare una tenuta lussuosa a Roma, che il proprietario voleva vendere a tutti i costi. Dopo una presentazione sui generis, il Conte ha iniziato a mostrare all'agente immobiliare tutta la casa, riferendosi spesso a un momento preciso che gli avrebbe sconvolto la vita.

Non avendo afferrato quale fosse l'aneddoto al quale il nobile si stava riferendo, Blasco gli aveva chiesto spiegazioni. E in quel momento, il Conte gli confessò tutto. "Ma come, non lo sai? Io qua in cucina ho sparato a mia moglie...", ha spiegato il nobile. L'agente immobiliare è andato nel panico. E la sua prima reazione è stata scappare da quella casa per far ritorno il più in fretta possibile in agenzia. "Questo - ha spiegato Blasco - voleva che vendessi la villa mentre era ai domiciliari con la cavigliera".