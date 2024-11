Affari Tuoi, cosa nasconde Stefano De Martino sotto al telefono rosso

18 novembre 2024 a

Con il successo di Affari Tuoi, il nome di Stefano De Martino è sulla bocca di tutti. Il suo esordio sul piccolo schermo è stato ad Amici di Maria De Filippi. Un programma che gli diede non poca fama: "Agli inizi mi sono montato la testa - confessa al Corriere della Sera -, quando tutti mi fermavano nella metro. In quel periodo ho avuto su me stesso pensieri fuori misura. Per fortuna subito dopo sono andato a New York, dove sono entrato in una compagnia di ballo, ed ero l’italiano che si distingueva perché non sapeva parlare bene l’inglese. È stato prezioso per ridimensionarmi".

Amici rimane sempre nel suo cuore, così come Maria De Filippi. "Una donna - la definisce - molto intelligente, guardandola fare il suo lavoro mi sono appassionato anch’io. Allora era molto lontana da me l’idea di fare il conduttore. Televisivamente parlando mi sento suo figlio". Il loro è un rapporto profondo, lo stesso che lo legava a Maurizio Costanzo. Di lui infatti conserva un regalo, la tartarughina che gli diede il giornalista e che tiene nascosta sotto il telefono rosso. Per De Martino è il suo animale totemico, quello con cui tratta le offerte del "notaio" al Teatro delle Vittorie.

"Ero un fan del Maurizio Costanzo Show- tiene a precisare -, era bravissimo a fare il fritto misto. Ricordo ancora quando, a Uno contro tutti, Carmelo Bene parlava di sé come di un’entità astratta — “io non ho una quotidianità, io non esisto!” —, e Roberto D’Agostino gli chiese: 'Scusi, ma se lei non esiste, perché si tinge i capelli?'".

