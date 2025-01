L'Eredità, dopo la Ghigliottina si scatena il caos: "Marco non provi imbarazzo?", cosa accade

25 gennaio 2025 a

Si scatena il caos dopo la Ghigliottina. Tutto accade nella puntata de l'Eredità di sabato 25 gennaio in onda su Rai 1. Ad arrivare al gioco finale è Flavia. La concorrente ha a disposizione le parole: "Gelosia", "Contro", "Guidare", "Acuta", "Fantasma". E a queste deve trovare una parola che le accomuni tutte. Flavia scrive il termine "Corrente", pensando che sia quello esatto. Eppure, la parola giusta è "manifestazione". Un errore che fa sfumare alla concorrente la possibilità di portarsi a casa 37.500 euro.

Ma in tanti su X non si sono trovati d'accordo con quanto deciso dalla produzione del programma. Al punto di tirare in mezzo Marco Liorni, il conduttore. "Siete veramente penosi a proporre queste parole fate veramente schifo, vergognatevi ......fate passare la voglia di guardare la trasmissione, tanto alla fine è impossibile indovinarla che pena con la ghigliottina rovinate tutta la puntata Marco non provi imbarazzo?", scrive un utente al quale ne fanno eco altri.

"Ma dai, non c'entrava proprio nulla qst parola Troppo forzata", "Manifestazione di disprezzo per la parola finale inventata", "Se vabbè questa la indovinava solo l'autore #leredità". E ancora: "Manifestazione non la lego con fantasma...mi pare tirata ...". Insomma, altra puntata altra polemica.