Affari Tuoi, Stefano De Martino si avvicina e... Occhio al pacchista, succede l'impensabile: "Scusate"

25 gennaio 2025 a

Scivolone ad Affari Tuoi. Nella puntata di sabato 25 gennaio in onda su Rai 1, il pacchista della Campania tiene ancora banco. Accade mentre il concorrente nomina il suo numero. A quel punto Stefano De Martino si avvicina per la consueta presentazione. Peccato però che Gaetano abbia la memoria corta. "Buonasera a tutti... esordisce - Gaetano Cervo...". Poi la pausa: "Ehm, da Recale, in provincia di Caserta. Ho avuto un lapsus". "Non ti ricordavi da dove venivi?", chiede De Martino tra le risate dello studio.

D'altronde Gaetano è conosciuto dal pubblico per il suo approccio spensierato e per le sue giocate audaci durante il programma, che hanno intrattenuto il pubblico e contribuito a creare momenti memorabili. La sua personalità vivace ha fatto sì che diventasse un personaggio amato dai telespettatori. Non a caso il conduttore scherza spesso con lui e altrettanto spesso, fuori campo, arriva la voce di Lello Arena che chiama proprio il nome di Gaetano.

Tutte circostanze che conquistano i telespettatori. "Stefano è riuscito a trasformare un gioco in uno show coinvolgendo i concorrenti in veri e propri sketch comici Poi si stupiscono se fa il 32%?", è uno degli elogi arrivati su X. E ancora: "Gaetano non è un concorrente, è un sogno".