Affari Tuoi, Stefano De Martino sgancia la bomba: "Pare che qui ci sia una tresca". E in studio...

Non manca il pettegolezzo ad Affari Tuoi. Nella puntata in onda sabato 22 febbraio su Rai 1 è Stefano De Martino a volerci vedere chiaro. A giocare infatti c'è Angelo. Il ragazzo del Friuli Venezia Giulia di professione fa il poliziotto e viene dalla provincia di Gorizia. È figlio di contadini, aiutava da giovane i genitori in cantina. Gioca insieme alla sorella Ambra, che lavora in fabbrica.

Angelo gioca con il pacco numero 5. E proprio durante la puntata il conduttore riporta le parole del giocatore precedente: "il nostro amico Gaetano qui ha portato alla luce un gossip, una tresca, una liason. Pare che qui ci sia una passione particolare per il corpo di polizia". Immediata la reazione di Angelo: "Si dai, l’amore mio". A quel punto De Martino si avvicina a Valentina che diventa rossa. "Penso che un bacino se lo merita", commenta con ironia.

Ma i telespettatori sono già scatenati: "Ora devo sapere cosa succederà tra questi due dopo affari tuoi sono troppo coinvolta". E ancora: "È nato un amore ad affari tuoi oddio", "Abbiamo un amore sbocciato". Insomma, sembra che tra Angelo e Valentina qualcosa sarebbe nato. Non a caso, aperto il pacco, Angelo si è subito fiondato ad abbracciare Valentina. Che sia la riprova?